В Україні модернізували МІГ-29 (відео)

Додано: Сер 01 сер, 2018 23:32

Среди нововведений – самолеты прошли капитальный ремонт, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также систему спутниковой навигации, интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс.



Также были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.



“Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям”, – говорят в пресс-службе концерна.

Интересно, какое отношение имеет данная статья к финансам/финансовому порталуда и видео анонсированное в заголовке я не увидел в русскоязычной версии статьи, а только в украиноязычнойно вспомнил почему то другое видео после прочтения статьи (рекомендую смотреть его с начала, однако нетерпеливые могут посмотреть все самое интересное с второй минуты и первой секунды ролика ниже)P.S. пипец, статья по материалам 5 канала, похоже от Шоколадный император с кумом пропагандосом минстецем им пришла разнорядка печатать то что 5 канал лохторату на уши вешает минимум одну статью в день и эта инфа показалась редакторам сайта самой близкой к экономике на этом каналетогда пожалуй соглашусь, если отбросить ложь, манипуляции и откровенную пропаганду на 5 канале, то эта инфа/статья самое близкое на этом канале к экономике