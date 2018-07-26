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В Україні модернізували
МІГ-29 (відео)

В Україні модернізували МІГ-29 (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:32

В Україні модернізували МІГ-29 (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Львівський авіаційно-ремонтний завод спільно з іншими підприємствами оборонної галузі успішно завершили модернізацію винищувачів МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1. Тепер ці машини посилять обороноздатність України.

Дивися повний текст В Україні модернізували МІГ-29 (відео).
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:32

Среди нововведений – самолеты прошли капитальный ремонт, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также систему спутниковой навигации, интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс.

Также были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

“Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям”, – говорят в пресс-службе концерна.


Интересно, какое отношение имеет данная статья к финансам/финансовому порталу :?: да и видео анонсированное в заголовке я не увидел в русскоязычной версии статьи, а только в украиноязычной :? но вспомнил почему то другое видео после прочтения статьи (рекомендую смотреть его с начала, однако нетерпеливые могут посмотреть все самое интересное с второй минуты и первой секунды ролика ниже) :mrgreen:



P.S. пипец, статья по материалам 5 канала, похоже от Шоколадный император с кумом пропагандосом минстецем им пришла разнорядка печатать то что 5 канал лохторату на уши вешает минимум одну статью в день и эта инфа показалась редакторам сайта самой близкой к экономике на этом канале :oops: тогда пожалуй соглашусь, если отбросить ложь, манипуляции и откровенную пропаганду на 5 канале, то эта инфа/статья самое близкое на этом канале к экономике :mrgreen:
Михалыч
 
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