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В "Нафтогазі" розповіли,
що може зупинити "Північний...

В "Нафтогазі" розповіли, що може зупинити "Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:15

В "Нафтогазі" розповіли, що може зупинити "Північний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Вітренко розповів в інтерв'ю українській службі Deutsche Welle.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" розповіли, що може зупинити \"Північний потік-2\".
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Меркель с Трампом договорились уже. В Европе за это строят пару станций по приему сжиженного газа.
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