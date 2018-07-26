Про це Вітренко розповів в інтерв'ю українській службі Deutsche Welle.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" розповіли, що може зупинити \"Північний потік-2\".
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Додано: Чет 02 сер, 2018 06:15
В "Нафтогазі" розповіли, що може зупинити "Північний...
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Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" розповіли, що може зупинити \"Північний потік-2\".
Додано: Чет 02 сер, 2018 06:16
Меркель с Трампом договорились уже. В Европе за это строят пару станций по приему сжиженного газа.
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