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За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:11
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2018 року російське громадянство отримали 39 582 українці.
Дивися повний текст За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Додано: Чет 02 сер, 2018 07:11
Головне, щоб вони при цьому перестали бути громадянами України.
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