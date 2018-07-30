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За півроку 40 тис. українців
стали громадянами РФ

За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:11

За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2018 року російське громадянство отримали 39 582 українці.

Дивися повний текст За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:11

Головне, щоб вони при цьому перестали бути громадянами України.
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