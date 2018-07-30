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За півроку 40 тис. українців
стали громадянами РФ

За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:11

За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2018 року російське громадянство отримали 39 582 українці.

Дивися повний текст За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:11

Головне, щоб вони при цьому перестали бути громадянами України.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:46

Re: За півроку 40 тис. українців?

Думаю это не украинцы а русские люди. Украинцам и в Украине хорошо.
Интересно, сколько украинцев за это же время получили украинское гражданство?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:10

Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

Якби ці 40 тис стали громадянами Польщі, США чи Канади, можна було б пожалкувати, Україна втратила науковий, робочий, ще якийсь потенціал.
А за новоспеченими руськими жалкувати не варто. Хіба що за дітьми.
МнеБыЭто
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:31

40 тыщ добровольо сделали свой выбор называться "русской свиньёй". Ну так им нравится. И жить в свинарнике по имени Россия тоже. :oops:
Радует, что для нас это минус 40 тыщ ватных бюллетеней, минус 40 тыщ русских чумных бактерий, которые повседневно отравляли русской чумой нормальную жизнь нашего общества.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:49

Libo

Вы сами то, стесняюсь спросить, украинское гражданство приобрели/от американского отказались!?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:52

  mister-svet написав:Libo

Вы сами то, стесняюсь спросить, украинское гражданство приобрели/от американского отказались!?


Так точно.
От украинского не отказывался и другого не было. И не думал. Со своим народом навсегда.
Слава Україні!
Смерть москалям!
:!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:54

Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

В результате чего средний IQ в обоих странах вырос.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:55

Libo

Ладно. А то многие думают, что Вы американский шпион...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:13

mister-svet

СБУ перегружено. Застенки переполнены. Щипцов не хватает. А эти 40 тыщ для них хоть и маленькое, но все-таки облегчение и разгрузка. Пусть наши славные живодёры передохнут, выпьют и вздремнут. Чтоб с удвоенной энергией приняться за еще оставшихся.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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