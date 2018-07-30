У першому півріччі 2018 року російське громадянство отримали 39 582 українці.
Дивися повний текст За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 07:11
За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ.
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:46
Re: За півроку 40 тис. українців?
Думаю это не украинцы а русские люди. Украинцам и в Украине хорошо.
Интересно, сколько украинцев за это же время получили украинское гражданство?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:10
Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
Якби ці 40 тис стали громадянами Польщі, США чи Канади, можна було б пожалкувати, Україна втратила науковий, робочий, ще якийсь потенціал.
А за новоспеченими руськими жалкувати не варто. Хіба що за дітьми.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:31
40 тыщ добровольо сделали свой выбор называться "русской свиньёй". Ну так им нравится. И жить в свинарнике по имени Россия тоже.
Радует, что для нас это минус 40 тыщ ватных бюллетеней, минус 40 тыщ русских чумных бактерий, которые повседневно отравляли русской чумой нормальную жизнь нашего общества.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:49
Libo
Вы сами то, стесняюсь спросить, украинское гражданство приобрели/от американского отказались!?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:52
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:54
Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
В результате чего средний IQ в обоих странах вырос.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:55
Libo
Ладно. А то многие думают, что Вы американский шпион...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:13
mister-svet
СБУ перегружено. Застенки переполнены. Щипцов не хватает. А эти 40 тыщ для них хоть и маленькое, но все-таки облегчение и разгрузка. Пусть наши славные живодёры передохнут, выпьют и вздремнут. Чтоб с удвоенной энергией приняться за еще оставшихся.
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