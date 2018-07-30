За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

Додано: Чет 02 сер, 2018 08:46

Думаю это не украинцы а русские люди. Украинцам и в Украине хорошо.

Интересно, сколько украинцев за это же время получили украинское гражданство?

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.