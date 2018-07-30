За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

По правде я двойник. Двох маток сцу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:16
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:20
Несите огнетушитель!
имхо
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:54
Снижение численности населения результат политических и экономических преобразований.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:18
В целом да. Но что касается ваты, которая валит в РФ, это результат оздоровления и очищения общества от руской заразы, отторжение инородных и вредных бацилл, которые мешали нашему общественному организму.
Чем больше их туда свалит, тем здоровее наше государство.
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
А куда поедет нормальный?
А нормальный поедет в США или в Европу.
В русский свинарник едет только упоротая вата, которая была нам только обузой и проблемой.
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