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За півроку 40 тис. українців
стали громадянами РФ

За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:16

  mister-svet написав:Libo

Ладно. А то многие думают, что Вы американский шпион...


По правде я двойник. Двох маток сцу. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:20

  Libo написав:40 тыщ добровольо сделали свой выбор называться "русской свиньёй". Ну так им нравится. И жить в свинарнике по имени Россия тоже. :oops:
Радует, что для нас это минус 40 тыщ ватных бюллетеней, минус 40 тыщ русских чумных бактерий, которые повседневно отравляли русской чумой нормальную жизнь нашего общества.

:lol: :lol: :lol:

Несите огнетушитель!
имхо
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:54

Снижение численности населения результат политических и экономических преобразований.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:18

  nik1 написав:Снижение численности населения результат политических и экономических преобразований.


В целом да. Но что касается ваты, которая валит в РФ, это результат оздоровления и очищения общества от руской заразы, отторжение инородных и вредных бацилл, которые мешали нашему общественному организму.
Чем больше их туда свалит, тем здоровее наше государство.
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
А куда поедет нормальный?
А нормальный поедет в США или в Европу.
В русский свинарник едет только упоротая вата, которая была нам только обузой и проблемой. :idea:
Libo
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