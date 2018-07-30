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За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:16
mister-svet написав:Libo
Ладно. А то многие думают, что Вы американский шпион...
По правде я двойник. Двох маток сцу.
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Libo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:20
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:54
Снижение численности населения результат политических и экономических преобразований.
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nik1
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:18
nik1 написав:
Снижение численности населения результат политических и экономических преобразований.
В целом да. Но что касается ваты, которая валит в РФ, это результат оздоровления и очищения общества от руской заразы, отторжение инородных и вредных бацилл, которые мешали нашему общественному организму.
Чем больше их туда свалит, тем здоровее наше государство.
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
А куда поедет нормальный?
А нормальный поедет в США или в Европу.
В русский свинарник едет только упоротая вата, которая была нам только обузой и проблемой.
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Libo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:53
Libo
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
Вы недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:58
mister-svet написав:Libo
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
Вы недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.
Я многоязычен и многогранен. Чиай и впитывай меня на любом.Я б русский выучил только за то,
Что им разговаривал Либо.
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Libo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:03
Libo, как таких не банят? ведь это разжигание ненависти по нац признаку в полный рост, но модераторы ослепли...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:07
RomanTik написав:Libo
, как таких не банят? ведь это разжигание ненависти по нац признаку в полный рост, но модераторы ослепли...
Ненависть по нац признаку разжигают русские свиньи-убийцы на Донбассе, которые убивают украинцев на Донбассе по нац признаку.
И такое отребье как ты, которое их защищает.
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Libo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 13:15
Libo написав: mister-svet написав:Libo
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
Вы недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.
Я многоязычен и многогранен. Чиай и впитывай меня на любом.Я б русский выучил только за то,
Что им разговаривал Либо.
а Вы у своего психиатра давно были ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
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