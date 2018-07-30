За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

По правде я двойник. Двох маток сцу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:16
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:20
Несите огнетушитель!
имхо
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:54
Снижение численности населения результат политических и экономических преобразований.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:18
В целом да. Но что касается ваты, которая валит в РФ, это результат оздоровления и очищения общества от руской заразы, отторжение инородных и вредных бацилл, которые мешали нашему общественному организму.
Чем больше их туда свалит, тем здоровее наше государство.
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
А куда поедет нормальный?
А нормальный поедет в США или в Европу.
В русский свинарник едет только упоротая вата, которая была нам только обузой и проблемой.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:53
Libo
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
Вы недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:48
"русские" такое же прилагательное как "советские"... отголоски развалившихся империй - чего их любить, они что, девки что ли? интересно есть кто-то кто любит русских кроме них самих?
ну и эти ссылки-штампы про наследство "дедов", которые: воевали, строили, говорили и т.д. Что как бы автоматически принадлежит ОДНИМ россиянам, откуда такой вывод? бо они хотят все вернуть как раньше? А деды то разных национальностей там были
И про мову... Говорящий на французком канадец не обязан АВТОМАТИЧЕСКИ любить французов, как и говорящий на английском - хотеть переехать на пмж в англию или америку
Всё врем и передёргиваем
Востаннє редагувалось sav в Чет 02 сер, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:29
Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
стали и стали. Удачи им на новом месте!
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:38
Libo
Куча статей на эту тему. На запад едут либо очень высокой квалификации (программисты, учёные и т.п.) , либо очень низкой . В РФ едет средний класс и делает там карьеру вообще без проблем (языкового и культурного барьера нет)
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