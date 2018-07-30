За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

Додано: Чет 02 сер, 2018 11:53

Libo



Нормальный же в РФ не поедет, правильно?



Вы недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.