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За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:20
имхо
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cccp30000
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:53
Libo
Нормальный же в РФ не поедет, правильно?
Вы недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: Чет 02 сер, 2018 13:48
mister-svet написав:
недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.
"русские" такое же прилагательное как "советские"... отголоски развалившихся империй - чего их любить, они что, девки что ли?
интересно есть кто-то кто любит русских кроме них самих?
ну и эти ссылки-штампы про наследство "дедов", которые: воевали, строили, говорили и т.д. Что как бы автоматически принадлежит ОДНИМ россиянам, откуда такой вывод?
бо они хотят все вернуть как раньше? А деды то разных национальностей там были
И про мову... Говорящий на французком канадец не обязан АВТОМАТИЧЕСКИ любить французов, как и говорящий на английском - хотеть переехать на пмж в англию или америку
Всё врем и передёргиваем
Востаннє редагувалось sav
в Чет 02 сер, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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sav
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:29
стали и стали. Удачи им на новом месте!
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:38
Libo
А куда поедет нормальный?
А нормальный поедет в США или в Европу.
В русский свинарник едет только упоротая вата, которая была нам только обузой и проблемой.
Куча статей на эту тему. На запад едут либо очень высокой квалификации (программисты, учёные и т.п.) , либо очень низкой . В РФ едет средний класс и делает там карьеру вообще без проблем (языкового и культурного барьера нет)
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:53
А как же рассказы про массовое бегство? Как же мульоны страдальцев по невозможности говорить на русском, которые якобы сбежали из Украины?
Ай, какая незадача.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:57
От і добре - збільшується відсоток тих, хто голосуватиме за вступ до НАТО.
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grigol33
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:10
grigol33 написав:
От і добре - збільшується відсоток тих, хто голосуватиме за вступ до НАТО.
А оно вам для чего?
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Ratatui
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:16
grigol33 написав:
збільшується відсоток тих, хто голосуватиме за вступ до НАТО
а чи пана хтось спробував спитати: чі воліє він у НАТУ?
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Radon
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:22
sav написав:
есть кто-то кто любит русских кроме них самих?
Наверно жители Кавказа любят периодически их. ))
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Джон
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galex
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