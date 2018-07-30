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За півроку 40 тис. українців
стали громадянами РФ

За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:20

  Libo написав:40 тыщ добровольо сделали свой выбор называться "русской свиньёй". Ну так им нравится. И жить в свинарнике по имени Россия тоже. :oops:
Радует, что для нас это минус 40 тыщ ватных бюллетеней, минус 40 тыщ русских чумных бактерий, которые повседневно отравляли русской чумой нормальную жизнь нашего общества.

:lol: :lol: :lol:

Несите огнетушитель!
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:53

Libo

Нормальный же в РФ не поедет, правильно?

Вы недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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2
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:48

  mister-svet написав:недолюбливаете русских и пользуетесь великим и могучим? На мове Ваши опусы были бы естественнее.


"русские" такое же прилагательное как "советские"... отголоски развалившихся империй - чего их любить, они что, девки что ли? :oops: интересно есть кто-то кто любит русских кроме них самих? :lol:
ну и эти ссылки-штампы про наследство "дедов", которые: воевали, строили, говорили и т.д. Что как бы автоматически принадлежит ОДНИМ россиянам, откуда такой вывод? :) бо они хотят все вернуть как раньше? А деды то разных национальностей там были :wink:
И про мову... Говорящий на французком канадец не обязан АВТОМАТИЧЕСКИ любить французов, как и говорящий на английском - хотеть переехать на пмж в англию или америку

Всё врем и передёргиваем :)
Востаннє редагувалось sav в Чет 02 сер, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
sav
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:29

Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

стали и стали. Удачи им на новом месте!
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:38

Libo
А куда поедет нормальный?
А нормальный поедет в США или в Европу.
В русский свинарник едет только упоротая вата, которая была нам только обузой и проблемой. :idea:

Куча статей на эту тему. На запад едут либо очень высокой квалификации (программисты, учёные и т.п.) , либо очень низкой . В РФ едет средний класс и делает там карьеру вообще без проблем (языкового и культурного барьера нет)
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:53

А как же рассказы про массовое бегство? Как же мульоны страдальцев по невозможности говорить на русском, которые якобы сбежали из Украины?

Ай, какая незадача.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:57

От і добре - збільшується відсоток тих, хто голосуватиме за вступ до НАТО.
grigol33
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:10

  grigol33 написав:От і добре - збільшується відсоток тих, хто голосуватиме за вступ до НАТО.



А оно вам для чего?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:16

Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

  grigol33 написав:збільшується відсоток тих, хто голосуватиме за вступ до НАТО
а чи пана хтось спробував спитати: чі воліє він у НАТУ?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:22

Re: За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ

  sav написав:есть кто-то кто любит русских кроме них самих?

Наверно жители Кавказа любят периодически их. ))
Джон
 
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