|
|
За півроку 40 тис. українців стали громадянами РФ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 20:05
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6483
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 3169 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|58
|
|
|12
|760
|
|
|8
|602
|
Вів 31 лип, 2018 14:19
galex