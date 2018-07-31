За шість місяців 2018 р. ПАТ "Вінницягаз" отримало збиток у розмірі 74 млн гривень. Збитки компанії за підсумками минулого року склали 48 млн гривень.
Дивися повний текст У першому півріччі \"Вінницягаз\" отримала понад 70 млн гривень збитків.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 08:27
У першому півріччі "Вінницягаз" отримала понад 70 млн...
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Дивися повний текст У першому півріччі \"Вінницягаз\" отримала понад 70 млн гривень збитків.
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:27
А коболев рахує,що нафтогаз працює на відмінно і призначає собі зарплатню в мільони гривень і такі ж преміїї за каторжну працю.Чи Вінниця газ не входить до нафтогазу?
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