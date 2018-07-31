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У першому півріччі "Вінницягаз"
отримала понад 70 млн...

У першому півріччі "Вінницягаз" отримала понад 70 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:27

У першому півріччі "Вінницягаз" отримала понад 70 млн...

Пропонуємо до обговорення:
За шість місяців 2018 р. ПАТ "Вінницягаз" отримало збиток у розмірі 74 млн гривень. Збитки компанії за підсумками минулого року склали 48 млн гривень.

Дивися повний текст У першому півріччі \"Вінницягаз\" отримала понад 70 млн гривень збитків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:27

А коболев рахує,що нафтогаз працює на відмінно і призначає собі зарплатню в мільони гривень і такі ж преміїї за каторжну працю.Чи Вінниця газ не входить до нафтогазу?
sena_2008atp
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