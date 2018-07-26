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Дивися повний текст Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ населення до ОВДП.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:20
Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ населення до ОВДП.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:40
Re: Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ...
Почему бы просто не попросить население добровольно отдать свои сбережения Украине!? Уровень патриотизма у оставшихся василей уже даже очень вполне.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:07
ОВГЗ - неплохой инструмент, обладающий рядом преимуществ по сравнению с обычным депозитом, но сейчас им могут пользоваться только избранные. Планируемое продвижение ОВГЗ в массы, возможно, не приведет ни к чему хорошему. Государство таким образом пытается одолжить денег у населения, и, по всей видимости, не от хорошей жизни. Приближаются выборы, а также предстоит осуществлять крупные выплаты по внешним заимствованиям. А где взять денех? На внешних рынках - дорого, да и никто не даст. Поэтому ничего больше не остается, как взять деньги у населения. И здесь, почему-то, вспомнились облигации внутреннего выигрышного займа 1982 года. Население свято верило великому могучему и нерушимому СССР, вкладывало деньги в эти облигации. А кто брал облигаций пачку, тому еще бесплатно давали водокачку И что произошло потом - все хорошо помнят.
Вывод: Популяризация ОВГЗ и продвижение их в широкие массы - очень тревожный сигнал! Надежность таких "массовых" инструментов вызывает очень большие сомнения. Если что-то пойдет не так, случится Дефолт - население снова останется крайним. Никому ничего не вернут, а потом все забудут. Такое уже проходили, и прокатит еще, и не раз...
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