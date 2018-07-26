Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ...

Додано: Чет 02 сер, 2018 10:07

ОВГЗ - неплохой инструмент, обладающий рядом преимуществ по сравнению с обычным депозитом, но сейчас им могут пользоваться только избранные. Планируемое продвижение ОВГЗ в массы, возможно, не приведет ни к чему хорошему. Государство таким образом пытается одолжить денег у населения, и, по всей видимости, не от хорошей жизни. Приближаются выборы, а также предстоит осуществлять крупные выплаты по внешним заимствованиям. А где взять денех? На внешних рынках - дорого, да и никто не даст. Поэтому ничего больше не остается, как взять деньги у населения. И здесь, почему-то, вспомнились облигации внутреннего выигрышного займа 1982 года. Население свято верило великому могучему и нерушимому СССР, вкладывало деньги в эти облигации. А кто брал облигаций пачку, тому еще бесплатно давали водокачкуА попробуй только не возьми... Отключат газ!И что произошло потом - все хорошо помнят. Кто-то очень хорошо "выиграл", но явно, не население. Крах великой державы и её финансовой системы случился через десять лет. 10 лет - очень хорошая цифра, как правило все кризисы, и в Украине, в том числе, происходят раз в 10 лет. (1998, 2008, 2018???)Вывод: Популяризация ОВГЗ и продвижение их в широкие массы - очень тревожный сигнал! Надежность таких "массовых" инструментов вызывает очень большие сомнения. Если что-то пойдет не так, случится Дефолт - население снова останется крайним. Никому ничего не вернут, а потом все забудут. Такое уже проходили, и прокатит еще, и не раз...