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Дивися повний текст Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ населення до ОВДП.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:20
Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ населення до ОВДП.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:40
Re: Мінфін має намір через ПриватБанк спростити доступ...
Почему бы просто не попросить население добровольно отдать свои сбережения Украине!? Уровень патриотизма у оставшихся василей уже даже очень вполне.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:07
ОВГЗ - неплохой инструмент, обладающий рядом преимуществ по сравнению с обычным депозитом, но сейчас им могут пользоваться только избранные. Планируемое продвижение ОВГЗ в массы, возможно, не приведет ни к чему хорошему. Государство таким образом пытается одолжить денег у населения, и, по всей видимости, не от хорошей жизни. Приближаются выборы, а также предстоит осуществлять крупные выплаты по внешним заимствованиям. А где взять денех? На внешних рынках - дорого, да и никто не даст. Поэтому ничего больше не остается, как взять деньги у населения. И здесь, почему-то, вспомнились облигации внутреннего выигрышного займа 1982 года. Население свято верило великому могучему и нерушимому СССР, вкладывало деньги в эти облигации. А кто брал облигаций пачку, тому еще бесплатно давали водокачку А попробуй только не возьми... Отключат газ! И что произошло потом - все хорошо помнят. Кто-то очень хорошо "выиграл", но явно, не население. Крах великой державы и её финансовой системы случился через десять лет. 10 лет - очень хорошая цифра, как правило все кризисы, и в Украине, в том числе, происходят раз в 10 лет. (1998, 2008, 2018???)
Вывод: Популяризация ОВГЗ и продвижение их в широкие массы - очень тревожный сигнал! Надежность таких "массовых" инструментов вызывает очень большие сомнения. Если что-то пойдет не так, случится Дефолт - население снова останется крайним. Никому ничего не вернут, а потом все забудут. Такое уже проходили, и прокатит еще, и не раз...
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:36
Следует отметить, что на Расее подобные "народные" облигации уже выпустили еще в прошлом году, называются "облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц".
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:41
В Расее всё идет к распаду, и мы все с нетерпением ждем, когда это случится. Тогда (а может и раньше) и война на Донбассе закончится, и Крым вернется под контроль Украины. Только за последние два года сколько банков там обанкротилось?! А масштабное продвижение ОВГЗ в массы - это один из способов красиво "кинуть" население. Возможно, там заранее об этом подумали. Катализатором процесса, или "спусковым крючком" может стать очередной мировой финансовый кризис.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:22
доло хорошее, но почему только Приват? .Вполне мог быть Ощад. Недоумеваю
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:07
Уже продают. 17.5 в гривне или 4.5% в валюте. Из преимуществ - не нужно платить подоходный налог, так что примерно как 5.5% депозитный.
Из недостатков - минимальный взнос 1 млн грн или 50 тыс$(валютные). Нет защиты Фонда гарантирования.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:38
Хочуть зробити роздрібні пропозиції,бо мільйон то для пересічного занадто.
Є гарантія Мінфіну.
Тобто,якщо Мінфін знає,що Вам потрібно віддати через рік,то він планує ці кошти в бюджеті.В тому числі і у вигляді нових запозичень,щоб Вам віддати.
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