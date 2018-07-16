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Японські криптобіржі планують
торговельні обмеження

Японські криптобіржі планують торговельні обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:23

Японські криптобіржі планують торговельні обмеження

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними інформаційного агентства Jiji Press, Японська асоціація криптовалютних бірж (Jvcea) планує встановити нові торговельні обмеження.

Дивися повний текст Японські криптобіржі планують торговельні обмеження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:23

разрешение на ведение торговли от родителей опекунов
родители опекунов это конечно круто
hodkonem36
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