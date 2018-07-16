Згідно з даними інформаційного агентства Jiji Press, Японська асоціація криптовалютних бірж (Jvcea) планує встановити нові торговельні обмеження.
Дивися повний текст Японські криптобіржі планують торговельні обмеження.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:23
Японські криптобіржі планують торговельні обмеження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японські криптобіржі планують торговельні обмеження.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:23
разрешение на ведение торговли от родителей опекунов
родители опекунов это конечно круто
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