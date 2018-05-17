RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нідерландах представили
електрокар із льону і цукру...

У Нідерландах представили електрокар із льону і цукру...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:24

У Нідерландах представили електрокар із льону і цукру...

Пропонуємо до обговорення:
Студенти з Нідерландів представили світові нову унікальну модель електромобіля - Noah.

Дивися повний текст У Нідерландах представили електрокар із льону і цукру (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83610
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:24

Потребление энергии – литр топлива на пробег 300 километров.

литр электроэнергии?
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 368
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:17

Потребление энергии – литр топлива на пробег 300 километров.


муть какая то - как пишут это чистый электрокар

Noah drives fully electric with his new developed drivetrain, making use of smart modular battery packs. Noah’s motors have a combined power of 15kW, with which Noah will reach a speed of approximately 100 km/h and a total range of 240 kilometres.
Surfer
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 14.11.13
Подякував: 65 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото)
R2 » Нед 03 чер, 2018 04:14
4 344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 18:05
myshapiton
В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль
R2 » Чет 17 тра, 2018 08:35
1 230
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 08:36
sena_2008atp
Німці представили два доступні електрокари
R2 » Сер 16 тра, 2018 01:46
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 01:47
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.