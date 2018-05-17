Студенти з Нідерландів представили світові нову унікальну модель електромобіля - Noah.
Дивися повний текст У Нідерландах представили електрокар із льону і цукру (відео).
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:24
У Нідерландах представили електрокар із льону і цукру...
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Дивися повний текст У Нідерландах представили електрокар із льону і цукру (відео).
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:24
Потребление энергии – литр топлива на пробег 300 километров.
литр электроэнергии?
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:17
муть какая то - как пишут это чистый электрокар
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