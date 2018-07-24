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Смарт-рука: розробники створили
роботизовану руку (відео)

Смарт-рука: розробники створили роботизовану руку (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:27

Смарт-рука: розробники створили роботизовану руку (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Некомерційна дослідницька організація OpenAI, створена в 2015 році Ілоном Маском і його однодумцями для вивчення і розвитку можливостей штучного інтелекту, представила нову розробку - роботизовану руку, яка маніпулює предметами з людською віртуозністю.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:27

странно, что конструкторы копируют человеческую руку. наверное, есть более практичные конфигурации.
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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