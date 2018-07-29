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У Києві вперше за 45 років
ремонтують купол Верховної Ради

У Києві вперше за 45 років ремонтують купол Верховної Ради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:35

У Києві вперше за 45 років ремонтують купол Верховної Ради

Пропонуємо до обговорення:
У Києві ремонтують купол адміністративної будівлі Верховної Ради на вулиці Грушевського.

Дивися повний текст У Києві вперше за 45 років ремонтують купол Верховної Ради.
R2
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Стекло износилось? Это прикол такой?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:41

Савченко предлагала хороший бесплатный вариант :)
Всё IMHO
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