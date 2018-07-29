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У Києві вперше за 45 років ремонтують купол Верховної Ради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:35
Пропонуємо до обговорення:
У Києві ремонтують купол адміністративної будівлі Верховної Ради на вулиці Грушевського.
Дивися повний текст У Києві вперше за 45 років ремонтують купол Верховної Ради
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R2
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:35
Стекло износилось? Это прикол такой?
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hodkonem36
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:41
Савченко предлагала хороший бесплатный вариант
Всё IMHO
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:47
Ремонтировать будут не из укравтодора специалисты?
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anvlad
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:59
да, Савченко могла осчастливить украинский народ
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Rainbow
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:25
Rainbow написав:
да, Савченко могла осчастливить украинский народ
вот фиг его знает. Поставить вам лайк, так модераторы заблокируют. Поэтому просто - вы человек с юмором)))
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PSPoldman
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:19
Rainbow написав:
да, Савченко могла осчастливить украинский народ
Чем осчастливить ? Угробить тех немногих кто ходит на работу ? У вас есть лучше кандидатуры после выборов ? Таксистов и домохозяек нанять ?
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ssnet
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:13
ssnet
Та о чем речь, лучше кандидатур нет и быть не может
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Rainbow
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:41
ssnet, так да - предлагаю вообще отменить выборы ведь лучших всё равно взять негде. Так?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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