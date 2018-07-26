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В Ірані протестують проти
девальвації і дорожнечі життя

В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:37

В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя

Пропонуємо до обговорення:
В іранському місті Ісфахан вже другий день тривають акції протесту проти дорожнечі життя і девальвації національної валюти.

Дивися повний текст В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:37

А против засухи и ураганов будут протесты?
hodkonem36
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