|
|
В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:37
Пропонуємо до обговорення:
В іранському місті Ісфахан вже другий день тривають акції протесту проти дорожнечі життя і девальвації національної валюти.
Дивися повний текст В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83591
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:37
А против засухи и ураганов будут протесты?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему