В іранському місті Ісфахан вже другий день тривають акції протесту проти дорожнечі життя і девальвації національної валюти.
Дивися повний текст В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:37
В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя
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Дивися повний текст В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя.
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