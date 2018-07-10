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Рекрутери: на 100 тис. вакансій
кожна десята - виробництво

Рекрутери: на 100 тис. вакансій кожна десята - виробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:46

Рекрутери: на 100 тис. вакансій кожна десята - виробництво

Пропонуємо до обговорення:
Експерти констатують, що нині на ринку праці відчувається дефіцит працівників робітничих спеціальностей. І саме на них зростає попит з боку роботодавців.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:47

Насмішило останнє речення. Давайте порівняємо:
В нас, два дня через два по 10-12 год робочих (15дн в місяць) = 6000 грн (і це ще непоганий варіант)
В Польщі, 5-6 днів робочих по 10-12 год (20-24 дн в місяць) = 20000 грн
А тепер питання до чого тут організація процесу
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