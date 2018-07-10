Експерти констатують, що нині на ринку праці відчувається дефіцит працівників робітничих спеціальностей. І саме на них зростає попит з боку роботодавців.
Дивися повний текст Рекрутери: на 100 тис. вакансій кожна десята - виробництво.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:46
Рекрутери: на 100 тис. вакансій кожна десята - виробництво
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рекрутери: на 100 тис. вакансій кожна десята - виробництво.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:47
Насмішило останнє речення. Давайте порівняємо:
В нас, два дня через два по 10-12 год робочих (15дн в місяць) = 6000 грн (і це ще непоганий варіант)
В Польщі, 5-6 днів робочих по 10-12 год (20-24 дн в місяць) = 20000 грн
А тепер питання до чого тут організація процесу
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