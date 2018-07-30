Мінрегіон планує через два тижні презентувати вже напрацьований проект закону про реконструкцію застарілого житлового фонду.
Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, як планують оновлювати застарілі будинки.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:07
У Мінрегіоні розповіли, як планують оновлювати застарілі...
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Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, як планують оновлювати застарілі будинки.
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