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У Мінрегіоні розповіли, як
планують оновлювати застарілі...

У Мінрегіоні розповіли, як планують оновлювати застарілі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:07

У Мінрегіоні розповіли, як планують оновлювати застарілі...

Пропонуємо до обговорення:
Мінрегіон планує через два тижні презентувати вже напрацьований проект закону про реконструкцію застарілого житлового фонду.

Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, як планують оновлювати застарілі будинки.
R2
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250 человек на фоне 40 млн это конечно выборка. прям гуру статистики
azon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:59

Классный опрос. - Вы хотите новую квартиру вместо старой? - Да!!! А площадь такую же, или больше? - Больше!!!
nik1
 
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