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Коломойський і Боголюбов
стверджують, що не виводили...

Коломойський і Боголюбов стверджують, що не виводили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19

Коломойський і Боголюбов стверджують, що не виводили...

Пропонуємо до обговорення:
Колишні акціонери націоналізованого "ПриватБанку" заперечують будь-які звинувачення в шахрайстві.

Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов стверджують, що не виводили коштів із ПриватБанку.
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Ну давай невиноват. Миллиарды долларов бабушка подарила, часть на улице нашел и в лотерею выиграл сволочь.
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Невиноватая я.
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