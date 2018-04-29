Колишні акціонери націоналізованого "ПриватБанку" заперечують будь-які звинувачення в шахрайстві.
Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов стверджують, що не виводили коштів із ПриватБанку.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19
Коломойський і Боголюбов стверджують, що не виводили...
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Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов стверджують, що не виводили коштів із ПриватБанку.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19
Ну давай невиноват. Миллиарды долларов бабушка подарила, часть на улице нашел и в лотерею выиграл сволочь.
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