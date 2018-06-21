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У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19
Пропонуємо до обговорення:
З 1,9 млн самозайнятих осіб всього 964 тисячі мають офіційні рахунки в банках, а інші отримують оплату за товари та послуги на рахунки як фізособи, не сплачуючи податки.
Дивися повний текст У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки підприємців, відкритих ними як на фізосіб
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R2
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19
Не поняла, это что за ну нафик? Может им еще ключи от квартиры предоставить??? Я пользуюсь периодически перекидыванием денег, то в долг возьму, то дам, то просто ребенку денег кину ... И что??? Они и это собрались облагать??? Работнички ножа и топора, романтики блин с большой дороги.
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сова
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:38
Кто подскажет на какой закон, статью и пункт они ссылаются ?
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Igorten
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