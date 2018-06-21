RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ДФС вимагають від банків
повідомляти про рахунки...

У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19

У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки...

Пропонуємо до обговорення:
З 1,9 млн самозайнятих осіб всього 964 тисячі мають офіційні рахунки в банках, а інші отримують оплату за товари та послуги на рахунки як фізособи, не сплачуючи податки.

Дивися повний текст У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки підприємців, відкритих ними як на фізосіб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83596
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19

Не поняла, это что за ну нафик? Может им еще ключи от квартиры предоставить??? Я пользуюсь периодически перекидыванием денег, то в долг возьму, то дам, то просто ребенку денег кину ... И что??? Они и это собрались облагать??? Работнички ножа и топора, романтики блин с большой дороги.
сова
 
Повідомлень: 457
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:38

Кто подскажет на какой закон, статью и пункт они ссылаются ?
Igorten
 
Повідомлень: 3138
З нами з: 01.11.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ наказав блокувати і закривати рахунки неперевірених...
R2 » Сер 11 лип, 2018 18:24
2 263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 08:51
PSPoldman
Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків
R2 » Вів 26 чер, 2018 17:14
5 3370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 17:25
Сержик
Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто... 1, 2
R2 » Чет 21 чер, 2018 13:08
17 1817
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 09:08
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58679)
02.08.2018 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron