У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки...
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Не поняла, это что за ну нафик? Может им еще ключи от квартиры предоставить??? Я пользуюсь периодически перекидыванием денег, то в долг возьму, то дам, то просто ребенку денег кину ... И что??? Они и это собрались облагать??? Работнички ножа и топора, романтики блин с большой дороги.