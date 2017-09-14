|
|
|
Порошенко розповів, скільки поїздів вже проїхало...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Через два місяці після відкриття нового Бескидського тунелю пропускна спроможність цієї ділянки істотно зросла. З моменту запуску через нього пройшли 1828 вантажних і 442 пасажирські і приміські потяги.
Дивися повний текст Порошенко розповів, скільки поїздів вже проїхало Бескидським тунелем
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83596
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:29
А зачем их считать?
-
Gippo
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 20.05.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|