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Порошенко розповів, скільки
поїздів вже проїхало...

Порошенко розповів, скільки поїздів вже проїхало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:29

Порошенко розповів, скільки поїздів вже проїхало...

Пропонуємо до обговорення:
Через два місяці після відкриття нового Бескидського тунелю пропускна спроможність цієї ділянки істотно зросла. З моменту запуску через нього пройшли 1828 вантажних і 442 пасажирські і приміські потяги.

Дивися повний текст Порошенко розповів, скільки поїздів вже проїхало Бескидським тунелем.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:29

А зачем их считать?
Gippo
 
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