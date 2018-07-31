RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ пояснили, як тепер
стежити за курсом гривні

У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:31

У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк буде публікувати офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83596
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:31

в 2013-2014 году то же 3 раза правила меняли .... ВВП рухнул сильно, курс прыгнул и т д. Как то так.
сова
 
Повідомлень: 457
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк приховав темпи девальвації гривні
R2 » Сер 01 сер, 2018 21:11
5 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 11:10
сова
З сьогоднішнього дня офіційний курс гривні до долара...
R2 » Сер 01 сер, 2018 21:17
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 11:08
сова
У НБУ пояснили, чому знецінюється гривня
R2 » Вів 31 лип, 2018 09:24
7 536
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 09:40
slonslon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58679)
02.08.2018 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron