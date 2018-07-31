Нацбанк буде публікувати офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:31
У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:31
в 2013-2014 году то же 3 раза правила меняли .... ВВП рухнул сильно, курс прыгнул и т д. Как то так.
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