Віце-прем’єр-міністр налаштований дуже оптимістично.
Дивися повний текст Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну зарплату на рівні 4200.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04
Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну зарплату на рівні 4200.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24
Вы пришли при курсе 8,20 и минималке 1218 грн. Это в долларах $148,50
В бюджет в этом году заложен курс 29,30, а реально наши задние места чувствуют что под Новый Год уйдет за 30-ку
Вот и берите вашу минималку 4200 грн, разделите на курс 29,30 который уже на носу. И получите $143
Кому вы лучше сделали?
А что после вас останется то боюсь даже представить.
Следующие будут находить панамские счета попередныков))) и пытаться через суды возвращать.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 02 сер, 2018 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24
ляпает абы ляпнуть. Как это легализация доходов должна повысить покупательскую способность. вброс для де**лов
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:29
Re: Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:03
p_a_l
уже в мае 14 года курс был выше 12
какие 8,20?
и да, легализация доходов никакого отношение к повышению покупательской способности не имеет
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:09
Украинцы получат минималку 4200, когда доллар будет по 42 грн. Просто в последние годы минималка в Украине топчется около отметки 100 баксов, и выше крыши нам не прыгнуть...
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