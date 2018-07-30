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Розенко розповів, коли українці
отримають мінімальну...

Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04

Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем’єр-міністр налаштований дуже оптимістично.

Дивися повний текст Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну зарплату на рівні 4200.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24

Вы пришли при курсе 8,20 и минималке 1218 грн. Это в долларах $148,50
В бюджет в этом году заложен курс 29,30, а реально наши задние места чувствуют что под Новый Год уйдет за 30-ку
Вот и берите вашу минималку 4200 грн, разделите на курс 29,30 который уже на носу. И получите $143
Кому вы лучше сделали?
А что после вас останется то боюсь даже представить.
Следующие будут находить панамские счета попередныков))) и пытаться через суды возвращать.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 02 сер, 2018 12:26, всього редагувалось 2 разів.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24

ляпает абы ляпнуть. Как это легализация доходов должна повысить покупательскую способность. вброс для де**лов
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:29

Re: Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...

  p_a_l написав:Вы пришли при курсе 8,20 и минималке 1218 грн

какие 8.2, это иилюзия. вам явно к розенко в комманду такой бред нести
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:03

p_a_l

уже в мае 14 года курс был выше 12
какие 8,20?

и да, легализация доходов никакого отношение к повышению покупательской способности не имеет
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:09

Украинцы получат минималку 4200, когда доллар будет по 42 грн. Просто в последние годы минималка в Украине топчется около отметки 100 баксов, и выше крыши нам не прыгнуть...
Obval_Defoltovich
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