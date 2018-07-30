Віце-прем’єр-міністр налаштований дуже оптимістично.
Дивися повний текст Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну зарплату на рівні 4200.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04
Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну зарплату на рівні 4200.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24
Вы пришли при курсе 8,20 и минималке 1218 грн. Это в долларах $148,50
В бюджет в этом году заложен курс 29,30, а реально наши задние места чувствуют что под Новый Год уйдет за 30-ку
Вот и берите вашу минималку 4200 грн, разделите на курс 29,30 который уже на носу. И получите $143
Кому вы лучше сделали?
А что после вас останется то боюсь даже представить.
Следующие будут находить панамские счета попередныков))) и пытаться через суды возвращать.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 02 сер, 2018 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24
ляпает абы ляпнуть. Как это легализация доходов должна повысить покупательскую способность. вброс для де**лов
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:29
Re: Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:03
p_a_l
уже в мае 14 года курс был выше 12
какие 8,20?
и да, легализация доходов никакого отношение к повышению покупательской способности не имеет
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:09
Украинцы получат минималку 4200, когда доллар будет по 42 грн. Просто в последние годы минималка в Украине топчется около отметки 100 баксов, и выше крыши нам не прыгнуть...
Додано: Чет 02 сер, 2018 15:57
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:03
Если бы не всеевропейский шухер на майдане, то курс 8,,20 продлился бы до президентских выборов. Вы прекрасно знаете кто бегал по майданам и руками махал каким автобусам с захваченными беркутами и куда ехать. И курс 8,20 держали
Попрошу пойти умыться и внимательно посмотреть курс доллара на осень 2013 года, до тех событий.
https://charts.finance.ua/ru/currency/cash/-/0/usd
И минималка в тот период
Ах да, в минималке ошибся. Не 1218 а 1147, $140 долларов получается. Офигенно подняли. Но перед новым годом я пересчитаю.
То что курс потом пошел по женским половым органом, то это обусловлено тем что паковали чемоданы и выносили золото откуда можно было вынести.
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:10
Re: Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
Мечтать не вредно, в 2013 еще задолго до майдана уже было видно, что "курсовая держалка" скоро сломается
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:15
Re: Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
Да. Все таки я надеюсь, что перед выборами одно видео с главным участником и спонсором тех событий, которое посмотрело небольшое количество людей, всплывет в интернете. Тогда уже можно будет дергать за сливную рукоятку параши.
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