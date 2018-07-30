Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:16
Faceless написав: p_a_l написав:
Если бы не всеевропейский шухер на майдане, то курс 8,,20 продлился бы до президентских выборов.
Мечтать не вредно, в 2013 еще задолго до майдана уже было видно, что "курсовая держалка" скоро сломается
Но ее держали. А сейчас и держалки нет и накоплений тоже нет.
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