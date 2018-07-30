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Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:16
Faceless написав: p_a_l написав:
Если бы не всеевропейский шухер на майдане, то курс 8,,20 продлился бы до президентских выборов.
Мечтать не вредно, в 2013 еще задолго до майдана уже было видно, что "курсовая держалка" скоро сломается
Но ее держали. А сейчас и держалки нет и накоплений тоже нет.
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p_a_l
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:37
и опять минималки не хватит что бы заплатить коммуналку...
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Тракторист
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:40
У нашего правительства единственный способ поднять минималка - это крутнуть инфляцию.
Доллар опустили летом, но сейчас он уже на взлете...
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pobytt
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:43
p_a_l написав:
Вы прекрасно знаете кто бегал по майданам и руками махал каким автобусам с захваченными беркутами и куда ехать. И курс 8,20 держали
вы прекрасно знаете за счёт чего янык с азаровым и арбузовым "держали" 8,2.
вы ж вроде умный. а потом "держалка", т.е. звр начала кончаться.
ну не надо про "держалки", это ж вроде финансовый форум.
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Pegasmaster
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