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Розенко розповів, коли українці
отримають мінімальну...

Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:16

  Faceless написав:
  p_a_l написав:Если бы не всеевропейский шухер на майдане, то курс 8,,20 продлился бы до президентских выборов.

Мечтать не вредно, в 2013 еще задолго до майдана уже было видно, что "курсовая держалка" скоро сломается

Но ее держали. А сейчас и держалки нет и накоплений тоже нет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:37

и опять минималки не хватит что бы заплатить коммуналку...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:40

У нашего правительства единственный способ поднять минималка - это крутнуть инфляцию.
Доллар опустили летом, но сейчас он уже на взлете...
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:43

Re: Розенко розповів, коли українці отримають мінімальну...

  p_a_l написав:Вы прекрасно знаете кто бегал по майданам и руками махал каким автобусам с захваченными беркутами и куда ехать. И курс 8,20 держали

вы прекрасно знаете за счёт чего янык с азаровым и арбузовым "держали" 8,2.
вы ж вроде умный. а потом "держалка", т.е. звр начала кончаться.
ну не надо про "держалки", это ж вроде финансовый форум.
Pegasmaster
 
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