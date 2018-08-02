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Київ закупив газ у
"Укрнафтобуріння" дорожче від...

Київ закупив газ у "Укрнафтобуріння" дорожче від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:22

Київ закупив газ у "Укрнафтобуріння" дорожче від...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада закупила газ у компанії "Укрнафтобуріння" за ціною, що перевищує комерційну ціну НАК "Нафтогаз України", заявляє глава НАК Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Київ закупив газ у \"Укрнафтобуріння\" дорожче від комерційної ціни \"Нафтогазу\" - Коболєв.
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Педалика топят по опробованной технологии с Садовым и его львовским мусором.
Похоже боксёра скоро загонят в стойло, хотя вряд ли он ещё способен понимать реальность
idealstorm
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На 70 грн. дорожче - різниця невелика...
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