Президент схвалив зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", чим скасував скандальну норму в Антикорупційному суді.
Дивися повний текст Порошенко скасував скандальну норму щодо Антикорупційного суду.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:39
Порошенко скасував скандальну норму щодо...
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Дивися повний текст Порошенко скасував скандальну норму щодо Антикорупційного суду.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:59
Чого тільки не зробиш заради грошей..
Відчув, що можуть до Федоровича відправити, довелось підписати. Але як все це тяжко просувається.
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