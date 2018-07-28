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Порошенко скасував
скандальну норму щодо...

Порошенко скасував скандальну норму щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:39

Порошенко скасував скандальну норму щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Президент схвалив зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", чим скасував скандальну норму в Антикорупційному суді.

Дивися повний текст Порошенко скасував скандальну норму щодо Антикорупційного суду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:39

Не дали європейські друзі протягнуть корупційне віконце.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:59

Чого тільки не зробиш заради грошей..

Відчув, що можуть до Федоровича відправити, довелось підписати. Але як все це тяжко просувається.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:49

Какой суд, кто-то еще верит в эту клоунаду? Даже над мертвыми издевается эта проклятая еврейская мафия, что нами правит. В морге берут 2500 гривен в день, когда везде трещат, что все бесплатно, обдираловка на кажом шагу, настоящее мародерство, просто какие-то сволочи! И все чтоб поделиться наверх аж до порошенка, которому как сеньору помидору все мало. Не боятся, что эти деньги счастья не принесут? Где их таких делают? Это воспитание по талмуду - мол, честь, совесть, это все для них, гоев, а наше дело издеваться над людьми, мародерствовать и грабить?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:54

Re: Порошенко скасував скандальну норму щодо...

Уж на сковороде. Не верю. Ни кто не заставит пчел разлюбить мёд. Гены.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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