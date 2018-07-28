Порошенко скасував скандальну норму щодо...

Додано: Чет 02 сер, 2018 15:54

Уж на сковороде. Не верю. Ни кто не заставит пчел разлюбить мёд. Гены.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.