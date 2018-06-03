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НБУ продав банкам $100 млн

НБУ продав банкам $100 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:26

НБУ продав банкам $100 млн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк 2 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 100 мільйонів доларів.

Дивися повний текст НБУ продав банкам $100 млн.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:26

а кто знает ср.курс скупки НБУ доллара в период с 26,01,18
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