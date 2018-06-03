Національний банк 2 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 100 мільйонів доларів.
Дивися повний текст НБУ продав банкам $100 млн.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:26
НБУ продав банкам $100 млн
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Дивися повний текст НБУ продав банкам $100 млн.
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