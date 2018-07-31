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В Україні протестували
потужний ракетний комплекс

В Україні протестували потужний ракетний комплекс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:45

В Україні протестували потужний ракетний комплекс

Пропонуємо до обговорення:
Українська "Стугна" - ракетний комплекс з потужним зарядом, який може вражати ціль на відстані 5 кілометрів, а це вдвічі більше, ніж "Джавелін".

Дивися повний текст В Україні протестували потужний ракетний комплекс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:45

Ага, а еще он в цель попасть не может...
starikovi
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