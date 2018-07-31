Українська "Стугна" - ракетний комплекс з потужним зарядом, який може вражати ціль на відстані 5 кілометрів, а це вдвічі більше, ніж "Джавелін".
Дивися повний текст В Україні протестували потужний ракетний комплекс.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:45
В Україні протестували потужний ракетний комплекс
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Дивися повний текст В Україні протестували потужний ракетний комплекс.
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