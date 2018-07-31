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В Україні протестували
потужний ракетний комплекс

В Україні протестували потужний ракетний комплекс
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:45

В Україні протестували потужний ракетний комплекс

Пропонуємо до обговорення:
Українська "Стугна" - ракетний комплекс з потужним зарядом, який може вражати ціль на відстані 5 кілометрів, а це вдвічі більше, ніж "Джавелін".

Дивися повний текст В Україні протестували потужний ракетний комплекс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:45

Ага, а еще он в цель попасть не может...
starikovi
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:42

1 августа “Стугну” в очередной раз тестировали украинские противотанкисты.

А смысл? Если этот комплекс уже 7 лет как принят на вооружение:
12 квітня 2011 року ПТРК «Стугна-П» був прийнятий на озброєння Міністерством оборони України.[2]

У лютому 2015 був представлений мобільний варіант протитанкового комплексу «Стугна-П», встановлений на шасі UTV «CFmoto Tracker».

20 березня 2015 ДК «Укроборонпром» почав масовий випуск ПТРК «Стугна-П» про що повідомив генеральний директор ДК «Укроборонпром» Р. А. Романов.

4 жовтня 2015 року Національна гвардія та Збройні сили України отримали на озброєння легкий мобільний протитанковий комплекс вітчизняної розробки на базі квадроциклу CFmoto Tracker 800.[3]

Наприкінці 2015 року ракета Р-2С завершила сертифікацію за стандартами НАТО для її подальшого використання європейськими компаніями. Партнером ДержККБ «Луч» на європейському та натовському ринку виступає бельгійська компанія CMI Defence (Cockerill Maintenance & Ingénierie)[4].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%A0%D0%9A)

преодолевает вдвое большее расстояние до поражения цели – 5 километров

Это хорошо, плохо другое:
Дальність розпізнавання цілі: 2500 м

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%A0%D0%9A)
yanyura
 
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